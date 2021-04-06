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Шоу-бизнес

Бывший жених Дженнифер Лопес восхитился ее моложавостью

8:44 6 апреля 2021
Дженнифер Лопес

Главной героиней нового номера американского издания InStyle стала американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Помимо эффектной фотосессии, журнал подготовил статью о 51-летней Джей Ло, для которой взял интервью у близких ей людей. В их числе оказался и экс-жених Лопес — 48-летний актер Бен Аффлек. Они были помолвлены в период с 2002 по 2004 год.

 

Аффлек выразил свое восхищение бывшей возлюбленной, отметив, среди прочего, ее трудолюбие и невероятную моложавость. По его словам, Дженнифер совсем не изменилась со времени их знакомства. «Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003 году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?», — сказал Аффлек. На что Лопес ответила, что никаких особенных секретов у нее нет, и что сам Бен тоже выглядит неплохо.

  

Лопес и Аффлек

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Осунулся и жутко выглядит»: фанаты обеспокоились состоянием здоровья Бена Аффлека, брошенного возлюбленной.

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