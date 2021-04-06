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Шоу-бизнес

Возненавидевшая кухню Елена Кравец раскрыла свою юношескую клятву

10:03 6 апреля 2021
Елена Кравец

Актриса «Квартал 95» Елена Кравец рассказала об обещании, которое она дала самой себе много лет назад.

В сториз в Instagram она показала записку, датированную 1995-м годом, в которое дает жесткое обещание никогда не «закабалять себя бременем домашних дел и консервацией».

Актриса обещала себе, что будет хозяйкой, а не рабой кухни.

Недавно 18-летняя дочь Елены Кравец Мария показала, какой была ее мама в начале 2000-х. Тогда актриса носила короткие стрижки и была рыжей. Девушка выложила в сеть свои детские фотографии с родителями.

Фото Елены Кравец из социальных сетей.

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