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Шоу-бизнес

Гузеева показала неприличный жест и огрызнулась

4:31 7 апреля 2021
Лариса Гузеева

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева выложила в сеть архивное фото с актрисой Александрой Яковлевой.

«На Питерской кухне с Сашей Яковлевой…» — пишет Гузеева в Instagram. На фотографии Яковлева жестом показывает, мол, все ОК, а Гузеева демонстрирует оттопыренный средний палец.

Одна из подписчиц попеняла Гузеевой за этот жест, на что отреагировала и сама телеведущая.

Некоторые подписчики удивлялись, что «уже тогда» был известен неприличный жест.

Что же касается Александры Яковлевой, которая запомнилась зрителям по фильмам «Экипаж» и «Чародеи», то она последние годы болеет — несколько лет назад у нее обнаружили онкологию. Медики не думали, что актриса с раком груди проживет долго, однако ей удается справляться с заболеванием уже четыре года.

Ранее Гузеевой досталось от журналиста Сергея Соседова, который посмотрев «Давай поженимся», сделал вывод, что «Гузейку», кто-то продвигает. Мол, благодаря «волосатой руке» на ТВ процветают такие дамы.

Напомним, что как и Сергей Соседова, Лариса Гузеева попала в базы «Миротворца» — за незаконные поездки в оккупированный Крым и антиукраинскую пропаганду.

Фото Ларисы Гузеевой из социальных сетей.

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