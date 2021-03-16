«Кто-то ее продвинул»: Соседов не оставил от Гузеевой камня на камне

Ведущую российского шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву, известную любительницу кулинарии, раскритиковал журналист и фигурант базы «Миротворец» Сергей Соседов. Об этом пишет ФАН.

Соседов, посмотрев «Давай поженимся», одну из наиболее рейтинговых программ российского Первого канала, сделал вывод, что «Гузейку», так он назвал актрису, кто-то продвигает.

По мнению журналиста и музыкального критика, в программе, где россияне пытаются найти своих возлюбленных, вообще не нужны какие-то способности или таланты. Обязанности знаменитых свах «Давай поженимся"с легкостью может выполнять любая домохозяйка с улицы.

Соседов объяснил феномен шоу и самой Гузеевой «волосатой рукой», благодаря которой авторитетные дамы и царят на ТВ.

Журналиста также возмутило то, что Гузееву позвали в новый проект на канал «Пятница». И он снова объяснил происходящее хорошими связями актрисы.

Как известно, Лариса Гузеева замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России, владельцем московского ресторана «Ностальжи» Игорем Бухаровым. У них общая дочь Ольга. У артистки есть еще сын от предыдущих отношений.

Напомним, Гузееву, как и Соседова, внесли в базу «Миротворца» за незаконное посещение оккупированного Крыма и за антиукраинскую пропаганду.

Ранее Соседов прошелся по Примадонне российской эстрады. Музыкальный критик считает, что в Алле Пугачевой ничего выдающегося не было. Но в Советском Союзе ее раскручивали, пиар в СССР якобы впервые был опробован именно на Пугачевой.

Фото russianteleweek.ru/

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