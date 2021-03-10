«Вот я сегодня навыпендривала»: Гузеева удивила «малютками» к Масленице

Ведущая программы «Давай поженимся» актриса Лариса Гузеева, которая любит кулинарию и не раз рассказывала о любимых блюдах и рецептах, показала миниатюрные блинчики, которые испекла по случаю Масленицы.

Лакомство такого размера, что напоминает кольцо на пальце.

«Спасибо огромное вам всем за внимание и добрые слова! Всем удачных блинчиков на всю неделю! Вот таких малюток я сегодня навыпендривала!», — написал артистка под фото.

Подписчикам артистки ее маленькие блинчики понравились. Они расхвалили Гузееву.

Фолловеры также отметили ухоженные и молодые руки Гузеевой, которой уже за 60.

Напомним, недавно Гузеева рассказала, что тоскует по прошлому и радуется вещам из СССР, многие из которых готова купить.

Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

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