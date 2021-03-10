«Вот я сегодня навыпендривала»: Гузеева удивила «малютками» к Масленице
Ведущая программы «Давай поженимся» актриса Лариса Гузеева, которая любит кулинарию и не раз рассказывала о любимых блюдах и рецептах, показала миниатюрные блинчики, которые испекла по случаю Масленицы.
Лакомство такого размера, что напоминает кольцо на пальце.
«Спасибо огромное вам всем за внимание и добрые слова! Всем удачных блинчиков на всю неделю! Вот таких малюток я сегодня навыпендривала!», — написал артистка под фото.
Подписчикам артистки ее маленькие блинчики понравились. Они расхвалили Гузееву.
Фолловеры также отметили ухоженные и молодые руки Гузеевой, которой уже за 60.
Напомним, недавно Гузеева рассказала, что тоскует по прошлому и радуется вещам из СССР, многие из которых готова купить.
Фото Instagram/_larisa_guzeeva_248
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter