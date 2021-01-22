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Шоу-бизнес

"Еда счастья": Лариса Гузеева показала любимое семейное блюдо

16:40 22 января 2021
Лариса Гузеева

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева, недавно порадовавшаяся елочным игрушкам и пластмассовой елке времен Советского Союза, назвала пельмени «праздничным блюдом», которое в их семье никогда просто так не готовилось.

«В моей семье никогда не лепили пельмени просто потому что захотелось — должен быть повод: выходной, гости, праздник. Поэтому пельмени — радость. И вот эта любовь к ним передалась моим детям — сыну особенно, но! Они должны быть одного и того же вкуса, формы и размера», — откровенничает Гузеева в Instagram и припоминает, как ее критиковали, когда она решила немного изменить состав фарша.

Ранее Лариса Гузеева раскритиковала «нытиков», которые не радуются приходу «самого радостного праздника» — Нового года. Телеведущая назвала «глупцами» тех, кто «стенают, что стали старше на год. Сама Гузеева рассказала, что всегда загодя «фантазирует» о наряде, праздничном столе и подарках.

Фото Ларисы Гузеевой из социальных сетей.

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