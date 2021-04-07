«Не буду оправдываться»: бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал скандальный развод

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал скандальный развод. После того, как летом 2018 года в сеть попали фотографии, на которых Мурат флиртует и обнимается с девушкой, всплыли и другие подробности образа жизни бизнесмена. Сначала Ани Лорак не комментировала похождения мужа, а вскоре, 4 декабря 2018 года подала на развод.

Сейчас певица с дочерью Софией живет в Москве, она счастлива в отношениях с молодым саундпродюсером Егором Глебом.

Мурат также строит личную жизнь с 24-летней визажисткой Лилией. Он впервые прокомментировал развод и раскрыл подробности нынешних отношений с Ани Лорак.

«Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации, остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи. Сейчас многое изменилось. Появилось понимание жизни и того, что мне уже много лет. Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась», — откровенно рассказал Мурат программе «Разоблачения» на телеканале KYIV.LIVE.

Он также добавил, что сразу после развода Ани Лорак забрала дочь с собой в Москву, и почти 10 месяцев не давала мужу с ней видеться. Однако сейчас певица все же позволяет Мурату общаться с дочкой Софией, даже отпустила ее на время пожить с отцом в Киеве. Но, несмотря на это, общение Мурата с дочерью после развода происходит в основном онлайн.

«У нас каждый день общения минимум три раза. Каждое утро она присылает мне голосовые сообщения, в обед звонит по видеосвязи, каждый вечер тоже. Такое общение у нас. Она в любой ситуации мне звонит «, — рассказал Мурат.

Ради дочери Ани Лорак и Мурат вместе появились на празднике кума Киркорова.



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