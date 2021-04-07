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Шоу-бизнес

Пикалов напугал Кошевого до крика в его день рождения

13:20 7 апреля 2021
Александр Пикалов

В среду, 7 апреля, юморист студии «Квартал 95» Александр Пикалов оригинально поздравил с днем рождения своего коллегу по проекту Евгения Кошевого. Видео опубликовано в сториз Instagram студии «Квартал 95».

Александр Пикалов начал поздравление с традиционных слов: «Друзья, сегодня прекрасное утро — день рождения моего любимого дорого друга Евгения Кошевого». Однако затем он добавил: «Если вы хотите поздравит его с днем рождения — звоните по телефону…», после чего начал произносить номер, несмотря на протесты и крики именинника.

Ранее сообщалось, что «Квартал 95» представила новую пародию на украинских олигархов, в которой Евгений Кошевой сыграл Рината Ахметова, а Александр Пикалов — Игоря Коломойского.

Фото из Instagram студии «Квартал 95»

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