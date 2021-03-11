«Просто молча берет деньги»: «Квартал 95» превратил Порошенко в лакея Ахметова

Юмористы студии «Квартал 95» представили очередную пародию на украинских олигархов. Евгений Кошевой и Александр Пикалов сыграли Рината Ахметова и Игоря Коломойского. В диалоге часто вспоминается пятый президент Украины Петр Порошенко.

Речь идет о том, как олигархи из VIP комнаты руководят «своими» группами народных депутатов в Верховной Раде. После того, как по команде «Коломойского», обозначились его люди, «Ахметов» позвонил «своим». Его человеком оказался Петр Алексеевич, о котором сказали, что «он немой, просто молча берет деньги». А грустный вид Порошенко объяснили тем, что раньше он сам сидел в VIP комнате и руководил процессом.

В процессе разговора выясняется, что у «Коломойского» день рождения и «Ахметов» дает задание Порошенко «поздравить Игоря с днем рождения». После этого артист, который играет пятого президента, приносит «олигархам» торт «Рошен». Через некоторое время «Коломойский» просит официанта «передать Пете, что торт фигня». На экране появляется кадр из Верховной Рады, когда какой-то мужчина (лица не видно) подходит к Порошенко и что-то ему говорит. Петр Алексеевич кивает головой.

А в VIP комнате на реакцию Порошенко звучит смех и слова:"Он, видимо, знал".

В какой-то момент в зале Рады лидеру «ЕС» принесли пакет документов. В VIP комнате предположили, что это либо повестка в ГБР, либо билеты на «Квартал».

Далее «Ахметов» и «Коломойский» продолжили руководить «своими» депутатами в зале парламента.

Напомним, раньше Коломойского часто играл нынешний президент Владимир Зеленский. Теперь роль самого Зеленского досталась артисту Юрию Великому. Недавно Великий презентовал новый образ. Артист преобразился в скандального блогера Анатолия Шария, за что ему пришлось оправдываться перед публикой.

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