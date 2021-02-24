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Шоу-бизнес

Превратившемуся в «Шария» «двойнику» Зеленского пришлось оправдываться

10:19 24 февраля 2021
Юрий Великий

Юморист Юрий Великий, который играет Владимира Зеленского в шоу студии «Квартал 95», презентовал новый образ. Артист преобразился в скандального блогера Анатолия Шария.

«Готовлю новую пародию на завтра. Уж очень популярная тема», — сообщил Великий.

Фанаты шоумена в мнениях разделились. Сходство они признали, но пишут, что пародию на Шария Великому могут не простить. Артиста спрашивают, не по заказу ли он делает новую пародию? На что Великий утверждает, что «заказухи» не выполняет, просто ему смешно. Есть и такие, кто даже думает отписаться от артиста.

Напомним, ранее Великий шутил по поводу партии «Слуга народа».

Фото Instagram/yuri_velikiy

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