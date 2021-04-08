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Шоу-бизнес

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

11:30 8 апреля 2021
Алла Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. В свои семь лет дети не только отлично учатся в школе, а также много занимаются дополнительно — плаванием, музыкой, иностранными языками и лепкой. Папа и мама с гордостью показывают их успехи у себя в Instagram.

Так, Лиза Галкина с ранних лет играет на фортепиано и делает в этом большие успехи. Как и Гарри, она переняла талант своей звездной матери и тоже может похвастаться хорошим слухом и наличием голоса.

В сети появилось архивное видео, на котором Примадонна музицирует с маленькой Лизой и экспромтом исполняет песню о дочери. Алла Борисовна виртуозно зарифмовала строки, которые приходили ей в голову, а снял импровизацию певицы Максим Галкин.

«Вот и папа пришел, / нас в подвале нашел, / а нам нужно допеть, / нашу песенку спеть. / До чего ж хорошо / мне с тобою, Лизок. / Мне б еще станцевать / ну хотя бы разок», — в шутку пела Пугачева.

Когда звезда эстрады закончила свою партию, к ней подключилась Лиза: девочка стала распеваться под строгим надзором матери-вокалистки, а Галкин с удовольствием смотрел импровизированный концерт супруги и дочери.

Ранее на одном из фанских сайтов появился ролик, в котором Лиза Галкина исполнила песню на французском языке.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

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