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Шоу-бизнес

«Мамина дочка»: Лиза Галкина удивила исполнением песни на французском языке

21:45 3 апреля 2021
Лиза Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин, отмечающие в этом году десятилетие совместной жизни, всесторонне развивают своих детей — двойняшек Лизу и Гарри. И, похоже, их старания приносят плоды: в сети периодически появляются доказательства того, как брат с сестрой с удовольствием лепят, рисуют, занимаются физкультурой, любят животных и, конечно, увлекаются музыкой и пением.

К примеру, на одном из фанатских сайтов недавно появился ролик, в котором Лиза исполнила песню на французском.

«Песня от Лизочки», — подписано видео.

На нем девочка легко произносит французские слова, не смотря на какие-нибудь подсказки и «напоминалочки», и великолепно завершает пение английской фразой.

Читатели страницы пришли в восторг от исполнения Лизочки, а также от того, сколько усилий прилагают родители детей для их воспитания.

Напомним, Лиза часто радует фанатов не только своими талантами, но и яркими образами.

Фото Instagram/elizaveta_galkinaa

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