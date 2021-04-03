27.81 / 28.02 32.63 / 32.99
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лиза и пушистое чудо: Максим Галкин показал «любимую подружку» дочери

12:56 3 апреля 2021
Лиза Галкина

После безудержного веселья на дне рождения Клавы Земцовой в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина началась «обычная» жизнь — дом, школа, занятия спортом и, конечно, общение с домашними любимчиками. Об этом юморист написал в своем Instagram.

Также он опубликовал фото своей любимой малышки и ее четвероногого «чуда» — симпатичного пушистого шпица.

«Лиза и Маруся», — подписал снимок Галкин.

На фото дочь Примадонны с заплетенными косами прислонилась к мягкому изумрудному стулу, на котором сидит собачка. При этом наследница Аллы и Максима приобняла свою лохматую любимицу. Девочка немного наклонилась вперед и посмотрела прямо в объектив. Точно так же сделала и ее собачка. При этом питомец Галкиной с высунутым розовым язычком смирно сидела и наблюдала за своей «подружкой».

Следует отметить, что Маруся уже не первый раз попадает на фото звездного семейства — дети охотно играют с собачкой, приобщая ее к своим забавам.

Поклонникам семьи Галкиных и Пугачевой щенок понравился не меньше папы Лизы, о чем они не преминули написать в комментариях.

«Ой, какая у вас Маруся классная. Не знала о ее существовании», «Красотки», «Лиза — красавица, а Маруси давненько не было», «Неразлучные подружки!!!», «Обе прекрасны», «Лиза такая взрослая на этом фото. Очень похожа на Вас, Максим», «Лапушки», «Какая красота: одна и вторая», — пишут поклонники.

Как писали «ФАКТЫ», дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза не менее известна и популярна в социальных сетях, чем ее родители. Недавно в сети появилось видео, где она говорит о своем будущем женихе.

238

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Олежа поплыл»: Олег Винник разволновался перед появлением на «Голосі країни» Дана Балана

Андрей Аршавин

Аршавин после скандала с лишившейся носа экс-женой записал юмористическое видео

MARUV

«Это пушка!»: MARUV ошарашила новым треком

Маша Борисова

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был осужден за изнасилование

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер