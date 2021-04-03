Лиза и пушистое чудо: Максим Галкин показал «любимую подружку» дочери

После безудержного веселья на дне рождения Клавы Земцовой в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина началась «обычная» жизнь — дом, школа, занятия спортом и, конечно, общение с домашними любимчиками. Об этом юморист написал в своем Instagram.

Также он опубликовал фото своей любимой малышки и ее четвероногого «чуда» — симпатичного пушистого шпица.

«Лиза и Маруся», — подписал снимок Галкин.

На фото дочь Примадонны с заплетенными косами прислонилась к мягкому изумрудному стулу, на котором сидит собачка. При этом наследница Аллы и Максима приобняла свою лохматую любимицу. Девочка немного наклонилась вперед и посмотрела прямо в объектив. Точно так же сделала и ее собачка. При этом питомец Галкиной с высунутым розовым язычком смирно сидела и наблюдала за своей «подружкой».

Следует отметить, что Маруся уже не первый раз попадает на фото звездного семейства — дети охотно играют с собачкой, приобщая ее к своим забавам.

Поклонникам семьи Галкиных и Пугачевой щенок понравился не меньше папы Лизы, о чем они не преминули написать в комментариях.

«Ой, какая у вас Маруся классная. Не знала о ее существовании», «Красотки», «Лиза — красавица, а Маруси давненько не было», «Неразлучные подружки!!!», «Обе прекрасны», «Лиза такая взрослая на этом фото. Очень похожа на Вас, Максим», «Лапушки», «Какая красота: одна и вторая», — пишут поклонники.

Как писали «ФАКТЫ», дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза не менее известна и популярна в социальных сетях, чем ее родители. Недавно в сети появилось видео, где она говорит о своем будущем женихе.

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