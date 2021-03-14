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Шоу-бизнес

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

14:11 14 марта 2021
Лиза

Лиза и Гарри Галкины давно стали любимцами общественности, и не только в своей стране. Семилетние двойняшки постоянно придумывают какие-то игры, вовлекая в них своих звездных родителей. Те, в свою очередь, охотно соглашаются на ребячество.

У детишек есть свои аккаунты в Instagram с огромной аудиторией. Едва ли не каждый день они пополняются новыми роликами или фотографиями.

В это воскресенье в одном из аккаунтов появилось фото Лизы, сделанное, вероятно, пару лет назад. На нем девочка стоит в «желтом наряде» — этот цвет присутствует на обуви девочки, а также на симпатичном бантике.

«Масленица! Проводы зимы и весны, грядущей восхваленье! С праздником! С Прощёным Воскресеньем! Солнца! Мира! Радости! Любви!» — подписан снимок.

Несмотря на то, что девочка одета явно не по сезону, читатели блога обрадовались новому снимку своей любимицы Лизы и стали радостно поздравлять с праздником ее, братика и их знаменитых родителей.

Напомним, на днях Лиза попробовала себя в роли «крутой» рэперши. Девочка прочитала рэп, посвященный свое маме Алле Борисовне.

Фото Instagram/elizaveta_galkinaa

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