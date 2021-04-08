Лобода «спалила» певческий талант Нателлы Крапивиной

Выступающая в РФ популярная украинская певица Светлана Лобода поздравила с 39-летием своего продюсера Нателлу Крапивину.

В в своем Instagram 38-летняя Лобода показала ролик с видеонарезкой песен в исполнении Крапивиной. Нателла спела хиты «Океана Эльзы», Робби Уильямса, Джона Ледженда, Ирины Аллегровой, Жанны Агузаровой, «НеАнгелов» и своей подопечной LOBODA.

«Натик, с Днем Рождения! Порою с тобой бороться нет моих больше сил. Ну, от того наша дружба менее крепче не становится! Береги себя, люби себя, верь в себя! Всегда! Ты же знаешь, мы тут надолго. Давай же сделаем все по максимуму. Пусть будет все, как ты захочешь! Люблю. П.С. не морщи лоб! И не пали наши демки», — написала Лобода.

Напомним, Нателла Крапивина (до замужества — Алиева) родом из Туркмении, где жила до 11 лет. Потом семья Нателлы перебралась в Киев. Крапивина поступила на факультет международного права Киевского института международных отношений. Отец девушки Вагиф Алиев — бизнесмен, один из богатейших людей Украины. Нателла вышла замуж за своего однокурсника Дмитрия Крапивина. В 2003 году родила дочь Софию. Затем Нателла встретила другого мужчину и развелась.

Ранее Крапивина отбрила подписчика, который поинтересовался, насколько близки ее отношения с певицей.

Фото со странички Нателлы Крапивиной в социальных сетях.

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