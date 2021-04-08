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Шоу-бизнес

Самая богатая певица Украины рассердилась на мужа из-за его «тайной» вакцинации

12:24 8 апреля 2021
Камалия с мужем

Украинская певица KAMALIYA часто рассказывает в Instagram о своих детях и любимом муже.

К сожалению, на днях ее пост получился совсем не радостным — певица рассказала, что ее супруг, Мохаммад Захур, отправился в Лондон и сделал прививку против коронавируса. Он ничего не сказал об этом жене ни перед поездкой, ни сразу же после возвращения… Она объяснила, что иностранцам рекомендуют позаботиться о своей вакцинации самостоятельно — в Украине пока что количество доз для прививок ограничено.

Некоторые поклонники даже разволновались: как закончится «недоразумение» в семье?

К счастью, Камалия, похоже, оказалась женщиной не злопамятной и уже на следующий день показала в Сети романтичный танец вместе со своим мужем миллиардером. Во время танца Камалия пела ему песню о любви и ласково смотрела в глаза. «Ріки Кохання — Камалія та Мохаммад Захур», — скромно прокомментировала она видео.

Поклонники пришли в восторг от такого романтического и песенного признания в любви от Камали.

Напомним, что не так давно певица Оля Полякова, известная своим «острым язычком», огорошила певицу, заявив, что та «здоровая, сиськастая» и «с большими ногами», Камалия, в свою очередь, заметила, что не ожидала, что «взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом».

Фото со странички Камалии в социальных сетях.

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