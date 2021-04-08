Хоть и не юбилей, но очень приятно: стало известно, как Евгений Кошевой отпраздновал 38-летие

Художественному руководителю «Вечернего Квартала» и актеру Студии «Квартал 95» Евгению Кошевому 7 апреля исполнилось 38 лет — день рождения он встречал в узком семейном кругу.

Впрочем, как сообщает «ТСН», не забыли об имениннике и на работе — актеры «Квартала» устроили Кошевому сюрприз с шариками, тортом и свечами.

«Это было очень неожиданно, я приехал как всегда на репетицию, а меня встречают камеры, шарики и свечи. Вроде и не юбилей, но очень приятно, что все так позаботились и все организовали. Люблю всех», — сказал по этому поводу Евгений Кошевой.



Напомним, что рэпер Потап ко дню рождения Кошевого разыскал снимок, где тот еще не обзавелся псевдонимом «Лысый» и ходил с роскошной шевелюрой.

Фото со странички Ксении Кошевой в социальных сетях.

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