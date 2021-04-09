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Шоу-бизнес

«Скоро Балан примчится на «разборки»: Тина Кароль случайно оголилась на съемках шоу

8:22 9 апреля 2021
Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль немало повеселила зрителей во время съемок развлекательного шоу «Липсинк Батл». Интересный момент показан на видео в Instagram программы.

Так, во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии, у звезды случайно расстегнулось платье. Артистка вовремя успела схватить платье, которое едва не обнажило ее формы. С искренним смехом Кароль успела спрятаться за свою стойку ведущей.

А буквально накануне этого эпизода танцовщик Евгений Кот продемонстрировал свой прокачанный пресс, что дало второму ведущем Потапу заявить: «Прекрати… Ты видишь, что с ней (Тиной. — Авт.) происходит».

Реакция исполнительницы на такой конфуз приятно удивила зрителей. Она начала искренне смеяться, чем еще больше развеселила публику.

Конечно, наиболее «проницательные» подписчики отметили, что Кароль была готова к такому курьезу и его устроили специально, чтобы увеличить рейтинги программы.

«Наигранно. Посмотрите, она была готова сразу придержать платье», «В самом деле, руку согнула так, будто знала, что платье упадет», «Постановка. Она сама рукой задела», — написали они.

Но большинство зрителей эпизод рассмешил, о чем они написали в комментариях.

Нашлись и фолловеры, которые решили, что публичное обнажение певицы не «входит в планы» ее бойфренда Дана Балана.

Напомним, накануне фолловеры обоих знаменитостей увидели новые доказательства реальной, а не постановочной любви Кароль и Балана.

Фото скрин видео

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