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Шоу-бизнес

«Машка как на каторге»: дочь Поляковой высмеяли за нежелание заниматься спортом

12:44 9 апреля 2021
Мария Полякова

16-летняя дочь Оли Поляковой Мария уже хорошо известна в социальных сетях своими татуировками, любовью к позированию в купальнике и к музыкальным экспериментам.

При этом у такой идеальной девушки, как оказалось, есть и «маленькие недостатки»: она любит до утра «зависать» в социальных сетях.

Такой вывод можно сделать из ролика ее мамы, который она опубликовала на днях в своем Instagram.

Из видео понятно, что Оля Полякова решила приобщить Машу к физическим тренировкам, ведь, как известно, «в здоровом теле здоровый дух». К сожалению, благородное начинание, похоже, было обречено на неудачу: дочь известной артистки явно не подготовлена к нагрузкам, так как с трудом выполняла даже самые простые упражнения. Видимо, 16-летняя девочка никогда в своей жизни не занималась спортом, и совершенно не проявляет к этому желания.

Фолловеры певицы искренне поддержали звездную маму в ее стараниях и рассказали о собственных проблемах с детками-тинейджерами.

Напомним, ранее дочь Поляковой удивила неприличными жестами в авто.

Фото Instagram Марии Поляковой

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