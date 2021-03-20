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Шоу-бизнес

Нужно учить не только пению: дочь Поляковой удивила неприличными жестами в авто

10:13 20 марта 2021
Маша Полякова

Дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, подвергшаяся недавно критике из-за своих вокальных данных, продолжает шокировать подписчиков в Instagram, число которых перевалило за 170 тысяч.

Так, в сториз девушка разместила странное видео поездки, очевидно, в такси. На ролике Маша кривляется на камеру и показывает языком и руками жест, который в некоторых странах (и в некоторых общественных кругах) может считаться неприличным.

При этом на лицо 16-летней девушки наложен довольно яркий макияж — рыжие тени и черные стрелки.

Пришедшие в оторопь пользователи удивились — возможно, Мария не совсем осознает значение некоторых жестов? А если это так, то, возможно, не стоит публиковать все без разбору в своих сториз? А перед этим почитать правила этикета?

Как писали «ФАКТЫ», ранее Маша Полякова во время лечения показала, как развлекается в больнице.

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