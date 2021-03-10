Танец с капельницей: Маша Полякова показала, как развлекается в больнице
Оказавшаяся в больнице старшая дочь Оли Поляковой Маша показала, чем занимается в клинике.
Девушка записала ролик с танцами, где ее партнером выступает капельница.
Как известно, у Маши, недавно отметившей свое 16-летие, диагностировали аппендицит.
Подписчики желают девушке скорейшего выздоровления.
Напомним, недавно Маша ночью записала видео, в котором пожаловалась на язык классика украинской литературы Василия Стефаника, который ей очень трудно понять.
Фото Instagram/mashapolyakova168
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