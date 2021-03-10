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Шоу-бизнес

Условия — шикарные: дочь Оли Поляковой госпитализировали с аппендицитом

12:41 10 марта 2021
Мария Полякова

Признавшуюся в нелюбви к украинскому классику Василю Стефанику старшую дочь певицы Оли Поляковой госпитализировали в частную клинику с аппендицитом.

Об этом девушка сообщила в stories своего Instagram.

По ее словам, условия в клинике просто шикарные (к тому же в палате она находится одна).

На видео Мария показала капельницу, которую ей поставили, пожаловавшись, что теперь ей приходится питаться только так, хотя ей так хочется съесть Биг-Мак.

Отметим, что 16-летняя Маша привыкла к роскоши и даже на день рождения намекнула маме, что хотела бы получить в подарок… квартиру и автомобиль.

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