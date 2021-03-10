Дочь Оли Поляковой ужаснулась языку классика украинской литературы

Старшая дочь Оли Поляковой Мария посреди ночи записала видео, в котором пожаловалась на язык классика украинской литературы Василия Стефаника в его эпично-психологической новелле «Каменный крест» (1900 год). Видео девушка запостила в stories своего Instagram.

«Я ничего не имею против украинской литературы. Но прочитаю вам из Василя Стефаника «Каменный крест», — говорит Мария, читая особо «понравившиеся» ей отрывки с диалектизмами.

«Нет, но я конечно, плохо знаю украинский, но типа могу читать, могу писать, но не до такой степени», — возмутилась девушка, недавно отпраздновавшая 16-летие.

Новелла «Каменный крест» посвящена теме эмиграции крестьян с Западной Украины за границу, в частности, в Канаду. Естественно, в ней присутствует лексика того времени.

На данный момент не известно, как отнеслась к откровениям дочери Оля Полякова, которая совсем недавно призывала украинцев говорить на родном языке и сама налегла на его изучение.

Напомним, Мария Полякова занимается музыкой, хотя судя по некоторым видео, ей предстоит еще много работать над собой.

Фото Instagram Марии Поляковой

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