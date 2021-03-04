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Шоу-бизнес

«Издевается над моим голосом»: дочь Оли Поляковой устроила неординарный дуэт

10:22 4 марта 2021
Мария Полякова

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария, потребовавшая от мамы квартиру и авто в качестве подарка на день рождения, записала неожиданный фит с блогером Евгением Тесленко (MAUGLI).

Видео он показал в Instagram-stories.

Судя по кадрам, дело было на некой вечеринке, в числе гостей которой оказался известный телеведущий Вячеслав Соломко.

«Смотрите, кого я встретил!», — приветствовал блогер знаменитость высоким фальцетом.

«Он издевается над моим голосом», — решил Соломко.

Затем в кадр попадают «музыкальные опыты» Соломко и Поляковой-младшей. Причем в ноты не попадали и блогер, и его подруга, вокальными данными которой, кстати, ее мама гордится.

Девушка встречается с парнем по имени Андрей и часто делится фото с ним в социальных сетях.

Напомним, Мария собирается сделать карьеру на сцене и даже создала свою группу.

Фото Instagram Марии Поляковой

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