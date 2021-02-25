Увидела цель: Оля Полякова налегла на изучение украинского языка

Украинская певица Оля Полякова заявила, что она начала усиленно изучать государственный язык. Об этом артистка сообщила своим подписчикам в сториз Instagram.

«После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри», — сказала Оля Полякова.

При этом она продемонстрировала свое нынешнее знания государственного языка, но, судя по ролику, певице еще есть над чем работать.

Украинская певица Оля Полякова заявила, что она начала усиленно изучать государственный язык. Об этом певица сообщила своим подписчикам в сториз Instagram.

«После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри», — сказала Оля Полякова.

При этом она продемонстрировала свои нынешнее знания государственного языка, но, судя по ролику, певице еще есть над чем работать.

Напомним, Оля Полякова записала видео, на котором извинилась перед певицей Тиной Кароль за некорректное высказывание в ее адрес во время шоу «Маска». Полякова также показала себя подписчикам без макияжа и попросила отзывов.

Фото из Instagram Оли Поляковой



197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter