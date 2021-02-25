27.81 / 28.01 33.72 / 34.10
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Увидела цель: Оля Полякова налегла на изучение украинского языка

14:35 25 февраля 2021
Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова заявила, что она начала усиленно изучать государственный язык. Об этом артистка сообщила своим подписчикам в сториз Instagram.

«После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри», — сказала Оля Полякова.

При этом она продемонстрировала свое нынешнее знания государственного языка, но, судя по ролику, певице еще есть над чем работать.

Украинская певица Оля Полякова заявила, что она начала усиленно изучать государственный язык. Об этом певица сообщила своим подписчикам в сториз Instagram.

«После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри», — сказала Оля Полякова.

При этом она продемонстрировала свои нынешнее знания государственного языка, но, судя по ролику, певице еще есть над чем работать.

Напомним, Оля Полякова записала видео, на котором извинилась перед певицей Тиной Кароль за некорректное высказывание в ее адрес во время шоу «Маска». Полякова также показала себя подписчикам без макияжа и попросила отзывов.

Фото из Instagram Оли Поляковой

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Попытка суицида

Школьник выпрыгнул из окна киевского лицея: первые подробности ЧП

Оля Полякова

«Пишут, что я страшная без макияжа»: Оля Полякова прикрикнула на критиков

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер