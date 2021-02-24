«Пишут, что я страшная без макияжа»: Оля Полякова прикрикнула на критиков

Певица Оля Полякова устроила среди подписчиков опрос и поинтересовалась, нравится ли им она без макияжа.

Видео с вопросом, а также с подведением итогов опроса она выложила в сториз в Instagram.

«Некоторые пишут, что я без макияжа страшная», — говорит Полякова, едущая в машине. И добавляет, что сама она считает себя роскошной. Певица попросила фолловеров определиться — согласны они с ней или нет.

Результат опроса не заставил себя долго ждать — 14 процентов не считают Полякову без макияжа роскошной. На что певица заявила, что это — от зависти.

Недавно певица устроила страшный кипиш по поводу обвалившегося в ее квартире потолка. Оля Полякова уже давно жаловалась на коммунальщиков, которые не сбивали с крыши сосульки, из-за чего ее квартиру начало затапливать. Сосульки-то сбили, а вот аварии избежать не удалось — утром, когда дети собирались в школу, фрагменты потолка стали падать прямо им на головы.

Фото Оли Поляковой из соцсетей.

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