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Шоу-бизнес

В квартире Поляковой рухнул потолок

11:10 22 февраля 2021
Оля Полякова

В квартире Оли Поляковой, которая давно пытается заставить коммунальщиков чистить снег и сбивать сосульки на ее доме, упал потолок. Певица показала шокирующее видео жилья. Оля говорит, что на выходные все текло, размокало. Коммунальные службы никак не реагировали. А в понедельник утром, когда дети собирались в школу, все начало падать прямо им на головы. Возникла угроза замыкания проводки. Полякова в гневе не сдерживала эмоций, материлась и ругалась.

«Я просила ЖЭК убрать снег еще в прошлую пятницу. В выходные текли потолки, а сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, все начало падать… Вы себе представляете ущерб этого кошмара? Я хочу матюкаться! Я хочу говорить матом! Я просила этих сук убрать снег! А сегодня эти твари пришли убирать! Неделю это все текло на голову, пока не упало», — возмущалась Оля.

Потолок упал в нескольких комнатах, повредил кожаный диван. Оля боится, что вот-вот упадет люстра.

Полякова живет на последнем этаже. Уже много лет оббивает пороги с просьбой отремонтировать крышу дома, в котором она живет. Певица даже хотела приватизировать чердак, чтобы самой поддерживать в надлежавшем виде. Но ничего с места не сдвинулось. Соседи не поддержали певицу. Каждый год происходит одно и тоже.

«Я ходила, обращалась, писала, просила перевести нас в другую обслуживающую компанию. Но эти дебильные соседи не могут собраться, не хотят платить деньги. Никому ничего не надо», — жаловалась певица, которая живет в самом центре города на улице Институтской.

Она добавила, что за коммунальные услуги платит около 35 тысяч гривен в месяц.

Ранее Оля показывала, как на крыше намерзли огромные сосульки, лед буквально закрыл ее окно. Все это тает и течет ей в квартиру.

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В квартире Поляковой рухнул потолок

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