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Шоу-бизнес

«Не смей резать волосы»: дочь Оли Поляковой достигла 16-летия

13:59 2 марта 2021
Полякова со старшей дочкой

Старшей дочери певицы Оли Поляковой Марии, которая уже дает интервью программе «Зірковий шлях», исполнилось 16 лет.

Звездная мама трогательно поздравила девушку, назвав ее «моя птичка». Полякова в посте вспомнила рождение дочери, перевернувшее ее жизнь и сделавшее по-настоящему счастливой.

«Какая же ты прекрасная, добрая, умная, сильная, веселая, ооооочень красивая! Будь здорова, мечтай, иди по жизни с улыбкой, гордо поднятой головой и развевающимися волосами… Пусть все твои желания и мечты осуществляются, пусть тебя окружают добрые и любящие люди. А я рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, ведь я так горда и счастлива бы твоей мамой!», — написала Полякова.

При этом певица запретила Марии обрезать ее роскошные волосы, которые сама певица покрасила в медный цвет.

Напомним, недавно сама Оля Полякова поразила фанатов подборкой ярких образов.

Фото Instagram/polyakovamusic

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