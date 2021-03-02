«Не смей резать волосы»: дочь Оли Поляковой достигла 16-летия

Старшей дочери певицы Оли Поляковой Марии, которая уже дает интервью программе «Зірковий шлях», исполнилось 16 лет.

Звездная мама трогательно поздравила девушку, назвав ее «моя птичка». Полякова в посте вспомнила рождение дочери, перевернувшее ее жизнь и сделавшее по-настоящему счастливой.

«Какая же ты прекрасная, добрая, умная, сильная, веселая, ооооочень красивая! Будь здорова, мечтай, иди по жизни с улыбкой, гордо поднятой головой и развевающимися волосами… Пусть все твои желания и мечты осуществляются, пусть тебя окружают добрые и любящие люди. А я рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, ведь я так горда и счастлива бы твоей мамой!», — написала Полякова.

При этом певица запретила Марии обрезать ее роскошные волосы, которые сама певица покрасила в медный цвет.

Напомним, недавно сама Оля Полякова поразила фанатов подборкой ярких образов.

Фото Instagram/polyakovamusic

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