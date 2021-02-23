Оля Полякова похвасталась своим талантом парикмахера: теперь ее дочь рыжая

Певица Оля Полякова, у которой недавно дома обвалился потолок, примеряла на себя профессию парикмахера. Она показала, как покрасила волосы старшей дочери Марии в ярко-рыжий цвет.

Девушка стоит с шикарными распущенными волосами цвета меди. Новый лук явно Марии нравится, как и звездной маме.

«Я еще и парикмахер! Как вам Марусино преображение?» — спросила певица.

Поклонники певицы отметили красоту ее дочери и умение самой Поляковой.

Напомним, недавно старшая дочь Поляковой Маша резко ответила хейтерам, которые набросились на нее после интервью в программе «Зірковий шлях». Девушка порассуждала о национальности и стремлении украинцев в Европу.

Фото Instagram/polyakovamusic

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