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Шоу-бизнес

Самые благодарные слушатели: Лиза и Гарри Галкины с удовольствием внимали игре на гитаре своего племянника Никиты

12:55 9 апреля 2021
Никита Пресняков

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри, растут очень талантливыми и музыкальными наследниками. Они не только хорошо учатся, но и обожают заниматься творчеством: рисуют, поют, играют на фортепиано, и, конечно же, слушают музыку.

Об этом их родители охотно рассказывают в Instagram.

Помогают Лизе и Гарри осваивать музыку и все родственники — папа, мама, и даже племянник Никита.

На днях в одном из фан-пабликов в Instagram поклонники напомнили, как в замок Пугачевой и Галкина приезжал в гости внук Примадонны, Никита Пресняков. Первенец Орбакайте не только пообщался с бабушкой, но и сыграл для своих дяди и тети на гитаре.

На видео Гарри и Лиза стоят возле своего племянника и внимательно следят за его игрой. При этом дети качают в такт головой — очевидно, музыка Никиты им пришлась по душе. Хотя некоторые интернет-пользователи думали по-иному.

Никита Пресняков, напомним, успешно строит музыкальную карьеру. Он является солистом группы Multiverse, треки которой исполняются в основном на английском языке. А недавно он демонстрировал вокальные данные на вечеринке в клубе в Майами, где спел в караоке.

Фото Никиты Преснякова из социальных сетей.

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