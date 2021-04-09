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Потрогала самое дорогое: Семен Слепаков рассказал, как учительница засунула свою руку ему в трусы

13:18 9 апреля 2021
Семен Слепаков

Российский артист и продюсер Семен Слепаков поделился тем, какому интимному наказанию подвергся в третьем классе школе. Об этом он рассказал в интервью Радио КП.

«Учителям должно быть стыдно за то, как они себя вели. Например, моя учительница в третьем классе стала первой женщиной, которая потрогала меня за член…» — заявил Слепаков.

Он рассказал, что играл со вкладышами от жевательных резинок, хотя в школе это было категорически запрещено. Однажды учительница погналась за нарушителем дисциплины.

«А я рванул в туалет, положил вкладыши в трусы и сделал вид, что писаю. Она зашла за мной, засунула руку в трусы, достала вкладыши, выбросила их и повела в класс. Там она всем сказала: „Посмотрите, что сделал Слепаков! Мало того что играл во вкладыши, еще и прятал их в трусы!“. И весь класс смеялся надо мной», — поделился артист воспоминаниями.

Ранее сообщалось, что Семен Слепаков в стихах высмеял Ксению Собчак по поводу ее скандального интервью.

Фото: Instagram Семена Слепакова

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Потрогала самое дорогое: Семен Слепаков рассказал, как учительница засунула свою руку ему в трусы

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