Будущая Примадонна: Киркоров нежно поздравил дочку с Днем ангела

Российский певец Филипп Киркоров очень годится своими детьми Аллой-Викторией и Мартином.

Поэтому вряд ли можно удивиться тому, что в своем Instagram артист создал целую галерею из фото обожаемой дочки в честь Дня ангела.

Певец душевно поздравил Аллу-Викторию с этим праздником, оставив трогательные подписи под каждым снимком.

«С Днем ангела, Аллочка-Виктория, самая красивая! Принцесса!» — отметил артист.

На фото из семейного архива Филиппа Киркорова девочка запечатлена в разном возрасте. Алла-Виктория позирует в очаровательных платьях, с красивыми прическами, а также в обычной обстановке в обнимку с любимым папой.

Ранее сообщалось, что обычный день Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых состоит из многочисленных кружков, занятий в престижной школе, а также развлечений и светской жизни, из-за которой наследникам знаменитого артиста иногда приходится пропускать уроки. Дети поп-короля регулярно участвуют в модных показах и праздниках, на которых присутствуют другие знаменитые отпрыски.

Недавно в сеть попало фото с дня рождения внучки Аллы Пугачевой, Клавдии Земцовой, на котором сын Киркорова, Мартин, сидел рядом с Гарри Галкиным. Интернет-пользователи обратили внимание на то, как похожи мальчики.

Напомним, что данные Филиппа Киркорова занесены в базы «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

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