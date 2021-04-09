«Как будто не рожала»: невестка Оксаны Марченко впечатлила фигурой, но у фолловеров возникли сомнения

Невестка Оксаны Марченко Екатерина, две недели назад родившая сына, показала в сети свою подтянутую фигуру.

Молодая мама сообщила, что за время беременности набрала 19 килограммов. А через две недели после родов сбросила 12. Чтобы вернуться к своему весу до беременности Екатерине нужно еще избавиться от 7 лишних кило.

«Вот прошло 2 недели и все говорят „Как будто и не рожала“. Сейчас я вешу 55 и чувствую себя прекрасно. Правильное питание и больше прогулок на свежем воздухе — моя диета на данный момент», — сообщила Екатерина.

Однако в сети засомневались такого быстрому результату борьбы с лишним весом.

Напомним, 26 марта у Богдана Марченко и его жены Екатерины родился мальчик. Малыша назвали Виктором. Роды прошли в одной из частных киевских клиник.

Фото Instagram/ 90_katerina 60

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