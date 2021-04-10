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Уже прощался с жизнью: Пресняков-младший рассказал, как едва не умер от коронавируса

11:05 10 апреля 2021
Пресняков и Подольская

Российский певец Владимир Пресняков-младший очень тяжело перенес заболевание Covid-19. По словам артиста, в какой-то момент он даже стал прощаться с жизнью, передает «Собеседник».

Артист благодарен супруге Наталье Подольской, которая заставила его поехать в больницу, все время была рядом, спасая от смерти.

По словам Владимира, болезнь протекала у него в очень жесткой форме — он был чуть живым. Артиста даже стали посещать дурные мысли.

«Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь. Я бы никогда не поехал в больницу. Но она настояла. Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: „Чувачок, положение очень серьезное!“ Я чудом выкарабкался. Сейчас у меня есть антитела. Но когда они исчезнут, обязательно буду вакцинироваться», — признался Пресняков.

Напомним, недавно Владимир Пресняков-младший шумно отметил 53-й день рождения. Самым лучшим подарком для артиста стала песня в исполнении сына Артема. Известный хит Преснякова про стюардессу был дополнен новыми словами и получилась песня про самого лучшего в мире папу.

Фото sobesednik.ru/

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