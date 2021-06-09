Скандал між Кіркоровим і продюсером Лободи розколов шоу-бізнес

Скандал між Філіпом Кіркоровим і продюсером Світлани Лободи Нателлою Крапівіною, яка назвала премію МУЗ-ТВ «цирком виродків», розколов шоу-бізнес. Під постами співака і продюсера розгорнулися гарячі баталії за участю зіркових колег.

Під гнівним відео розлюченого Кіркорова слова підтримки залишили Оля Полякова, Анна Седокова, Джиган, продюсер Яна Рудьковська. А ось Ксенія Собчак зайняла нейтральну позицію. «Філя! Люблю і тебе, і Нателлу! Не сер***ся. Прям премія срачу», — написала вона у Кіркорова.

А на сторінці Крапівіної Собчак залишила слова підтримки їй. Журналістка назвала Нателлу героєм і «крутою бабою». Вчинком продюсера захопилася і Наташа Корольова.

Різко засудив Крапівіну продюсер Йосип Пригожин.

«Вона вкрай неетично і несимпатично спілкується, в принципі, з людьми, як з тваринами. На неї величезна кількість скарг давно. І у неї манія величі від власного значення в цьому світі. Вона газує, у неї немає гальм. Я взагалі не розумію, чому вони поводяться таким чином в нашій країні», — сказав Пригожин в коментарі Telegram-каналу «Звездач».

Також він запропонував взятися за українських артистів, які виступають в Росії і перевірити їх на предмет сплати податків.

«Їх неодмінно треба перевірити і розібратися, на якій підставі у нас працюють Лобода та інші зірки з недружніх країн СНД — наприклад, чи є у них робоча віза? Адже наших артистів в Україні немає, нас там буквально випалили, а вони тут живуть розкошуючи. Я, наприклад, за один квартал заплатив вісім мільйонів рублів (три мільйони гривень) податків. А Крапівіна? А Лобода?» — обурився Пригожин.

Ще більше розбурхує конфлікт і підопічний Кіркорова Дава, якого також торкнулися слова «розчленувати на шашлики». Він відстежив лайки і коментарі колег. Його обурило те, що співачка Zivert, яка записала пісню з Кіркоровим, вподобала пост Крапівіної.

«Посміхалася в обличчя Філіпу, а після підтримала висловлення про те, що нас потрібно „відправити на шашлики“! Серйозно? Чи це не верх лицемірства?! А як же сенс у твоїй музиці про любов? Сподіваюся, це просто помилка», — обурився Дава і закликав Бедросовича більше не записувати з нею дуетів.

Нагадаємо, Нателла Крапівіна різко висловилася про премії МУЗ-ТВ і залишила коментар під фото Кіркорова і Дави: «раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики».

«Короткі підсумки премії МУЗ-ТВ: шоубізнес все більше нагадує цирк виродків, виняток — кілька артистів, які зберегли внутрішню культуру і повагу до професії. Моргенштерн — ньюсмеі̆кер від бога. Всім нас * ати, хто отримав тарілки, але його спіч увійде в історію шоу-бізнесу», — написала екс-продюсер Лободи.

Кіркоров вибухнув гнівним відео, в якому не обирав виразів, викрив Лободу в плагіаті і пригрозив, що це «відгукнеться» продюсеру і артисту.

Незабаром Нателла заявила, що припиняє співпрацю зі Світланою Лободою і йде з шоу-бізнесу. Співачка поки мовчить.

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