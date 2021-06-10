Харламов «вбив» Галкіна піснею про скандал Доліної з Валею Карнавал

Шоумен Гарік Харламов написав пісню, присвячену конфлікту, який раніше стався в ефірі російської передачі «Музикаліті» між співачкою Ларисою Доліною та TikTok-блогером Валею Карнавал. Відео пісні опублікував у своєму Instagram Максим Галкін.

«До мене в студію прийшов Едуард Суворий, сказав, що він @garikharlamov і заспівав ось якої пісеньки про Ларису Доліну та Валю Карнавал. Жах! Ганьба!» — підписав ролик Максим Галкін.

На відео Гарік Харламов на шоу «Музикаліті» співає, «как Долина и Карнавал ругались» на мотив відомої пісні «Команда молодості нашої».

Фоловери залишилися в захваті від випуску: «Пісня про наш шоу-біз», «Гарік вогонь!»

Нагадаємо, після скандалу з Валею Карнавал у Лариси Доліної виник конфлікт із її фанатами.

Фото: скріншот відео

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