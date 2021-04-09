Лариса Долина закатила скандал на шоу Галкина

Российская певица Лариса Долина, напугавшая поклонников «страшным» гримом в спектакле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит», закатила скандал на шоу Максима Галкина «Музыкалити». 65-летнюю певицу, которая также является педагогом по вокалу, разозлило то, что блогерша Валя Коновал, у которой 14 миллионов подписчиков, не попала ни в одну ноту простой распевки.

«Ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, а называешь себя звездой», — раскритиковала Валю Долина. Она подчеркнула, ее популярность не имеет ничего общего с профессией артиста и посоветовала юной звезде сначала поучиться.

«Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих на кухне! Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?» — возмущалась Лариса Александровна.

Лариса Долина и Валя Коновал на шоу Галкина

Кроме того, Долину возмутил внешний вид молодых артистов — Егора Крида, Элджея. Ей не понравилось то, что эти мужчины красят ногти.

«Я вижу настоящего мужчину без вот этого лака для ногтей! Мужчина и накрашенные ногти — несовместимые вещи. Для меня», — отрезала прима и решила покинуть студию. Участие в программе она назвала бессмысленным и неинтересным.

«Это все паноптикум какой-то — разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда», — в гневе заявила Долина.

Но Галкин сумел разрядить обстановку шутку и предложил ей запустить в оппонентку торшером.

«Если ты кинешь в Валю торшером, то у нас будут сумасшедшие просмотры!», — пошутил Максим.

В его шоу и ранее случались конфликты между артистами старой закалки и молодыми звездами.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за некорректного высказывания Оли Поляковой в адрес Тины Кароль на шоу «Маска».

Фото Instagram.com/larisa_dolina

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