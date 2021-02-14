«Пробито моральное дно!» Тина Кароль рассказала, как решила использовать имя Поляковой для промо своего клипа

Тина Кароль призналась, что после того, как увидела фрагмент видео из программы «Маска» на канале «Украина», в котором удостоилась нелестных отзывов от Оли Поляковой по поводу репрертуара, проснулась в 5:00 на следующий день и думала: «Как теперь быть?»

Об этом она рассказала в интервью блогеру Расселу.

«Вот у меня на поверхности сейчас лежит „ужас“. А что если это не ужас? И я размышляла. А что если это „Скандал“? И я подумала, что тогда будет абсолютно честным, если Оля станет участником в рекламной компании моей песни. Это была моя идея. Честно? Честно! Мы не договаривались. Я ей не звонила. Мы просто сделали мем, взяли и вырезали ее голос в эфире. Я сделала это своими руками. Потому что пробито моральное дно!», — рассказала Кароль.

В то же время звезда призналась, что испытывает неприязнь коллег, впрочем, не реагирует на это, поскольку убеждена, что «каждому есть место под солнцем». А относительно Оли Поляковой — артистка пошла первая навстречу и изъявила желание обсудить этот инцидент.

«Я не выясняю отношения с людьми. Никогда. У меня так: давайте сядем, поговорим. А вообще, я участница этого скандала? Может это произошло между другими людьми? По факту, я безучастно участница. Это скандал между Ольгой Поляковой и каналом „Украина“. Который некрасиво извинился и за это тоже получил бурю негатива в Сети. Вы манипулируете фразами, вот вам и ответ. Приду к вам петь? Не знаю», — поделилась артистка.

Тина добавила, что пока лично не обсуждала инцидент с Олей и отметила, что хорошо относится к исполнительнице как до скандала, так и после. Впрочем, отметила, что была ошеломлена.

«Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. Почему так поступили ТРК «Украина»? Забыли о том, что это телевидение?! Мы общаемся с обществом. Мы лелеем на этой земле людей, их сознание. Мы инфлюэнс для них, мы вайб, мы для них ролевая модель. Почему телеканал может позволить себе так поступить? Вот им, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать: «Позор. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! А показать такое в эфире — это пробить дно. И вот сегодня моя реакция», — полагает Тина.

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