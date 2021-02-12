Дерзкая Тина Кароль выпустила самый скандальный клип

Певица Тина Кароль, которую задела своим высказыванием Оля Полякова, выпустила тот самый скандальный клип, удивив сменой имиджа «плакальщицы».

«Это история о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо», — говорит Кароль о новой работе.

Песня «Скандал» написана Тиной в соавторстве с Аркадием Александровым. Режиссером клипа выступил Indy Hait. Видео снято на пленку.

«Я снял клип-перфоманс, где главенствует не сюжет, а личность певицы и ее дар рассказа большой истории в одной песни. Спектор эмоций и чувств отличает эту работу от обычного представления о клипе. „Скандал“ — это история с открытом финалом, концовку которого выбирает сам зритель», — говорит режиссер.

Судя по комментариям под видео, поклонникам трансформация Тины понравилась. Они называют новый клип «пушкой».

Напомним, Оля Полякова в шоу «Маска» назвала Тину Кароль «главной плакальщицей страны». После хейта она извинилась перед коллегой, отметив, что имела в виду репертуар Кароль.

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