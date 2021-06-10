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Жінка, яка співає: Пугачова відмовилася виступити на ювілеї Зацепіна

20:02 10 червня 2021
Алла Пугачова

Цього року свій 95-річний ювілей відзначив композитор Олександр Зацепін, у котрого недавно стався конфлікт із Наталею Варлей. День народження народного артиста був у березні, але відзначати його маестро продовжує досі. І напередодні багато його хітів у виконанні зірок російської естради та кіно звучали зі сцени одного з великих концертних залів, пише сайт «Дни.ру».

Серед гостей вечора були десятки знаменитостей. Лариса Долина, Микола Басков, Олег Газманов, Сосо Павліашвілі, Катерина Гусєва, Родіон Газманов і багато інших прийшли, щоб привітати уславленого ювіляра та заспівати нетлінні хіти, які він написав до кінострічок і мультфільмів.

Не виступала тільки одна легенда — Алла Пугачова. Тим часом, їх творчий союз з Зацепіним в 70-і роки минулого століття був дуже плідним: композитор створив музику до кінофільму «Жінка, яка співає», а також написав кілька пісень артистки.

Деякі хіти з репертуару Примадонни виконували інші артисти, а Алла Пугачова сиділа в ложі разом з самим Олександром Зацепіним і своїм чоловіком Максимом Галкіним.

Нагадаємо, гонорари Алли Пугачової за її появу на приватних вечірках — найбільші в Росії.

Фото Алли Пугачової з соціальної мережі

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