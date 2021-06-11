Стала відома реакція Кім Кардаш’ян на роман Каньє Уеста з Іриною Шейк

Стало відомо, як відреагувала Кім Кардаш’ян на роман її чоловіка Каньє Уеста, з яким вона зараз оформляє розлучення, з російською супермоделлю Іриною Шейк. Як повідомляє джерело видання Page Six, для 40-річної Кім це не стало несподіванкою. Вона вже деякий час в курсі їхніх стосунків. І її це не турбує.

«Кім це влаштовує. Вона просто хоче, щоб він був щасливий і здоровий «, — наводить слова інсайдера.

Сама Кардаш’ян зараз сконцентрована на вихованні дітей та своєму навчання на юриста. Як повідомляє видання People, єдине, що для неї важливо, це щоб нові стосунки Каньє не відволікали його від дітей, і щоб він проводив з ними якомога більше часу, оскільки вони люблять батька.

Подружжя, у яких є два сини та дві дочки, почали шлюборозлучний процес у лютому цього року.

Каньє — не перший чоловік, якого «ділять» Кім і Ірина. Так, у Кардаш’ян у 2010 році був короткий роман з футболістом Кріштіану Роналду — до початку його стосунків з моделлю. Шейк офіційно вважалася дівчиною спортсмена в період з 2010 по 2015 рік.

Ірина Шейк

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кім Кардаш’ян розридалася, назвавши себе невдахою через розпад третього шлюбу.

Фото Instagram

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