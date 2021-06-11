26.96 / 27.15 32.74 / 33.08
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Збиралася переїхати до Москви: Олена Кравець з «Кварталу 95» розповіла про складний період у своєму житті

12:01 11 червня 2021
Кравець

Олена Кравець знайома багатьом українцям не тільки як артистка гумористичної студії «Квартал 95», але і як популярна телеведуча. Але, виявляється, її життєвий шлях міг скластися зовсім інакше. Один з фан-акаунтів Олени опублікував уривок з її інтерв'ю, в якому майбутня зірка розповіла, який вибір стояв перед нею на початку 90-х років минулого століття.

У ньому Олена зізналася, що хотіла бути актрисою, вступити до ВДІКу, до театрального училища імені Щукіна або школи-студії МХАТ. Але мама її не пустила ні в Санкт-Петербург, ні в Москву.

У важкі 90-ті роки батьки не хотіли далеко відпускати Олену. І вона поступила до Криворізького економічного інституту на спеціальність фінансиста-економіста для того, щоб за словами мами, «отримати нормальну освіту».

«Я протестувала, економіка не моя сильна сторона. Одного разу, коли я прогулювала заняття з репетитором і мама дізналася про це, ми посварилися, й вона на емоціях запитала: «Ким ти збираєшся бути? Яким бачиш майбутнє? «Знаєте, тоді такі розмови велися часто. Я випалила, що хочу працювати з друзями, виступати на сцені, щоб було весело, багато подорожувати, щоб мене показували по телевізору. Звичайно, вона сказала: «Такої професії немає!» А я відповіла: «А я знайду!» І знайшла. Виходить, у той момент я відправила у небесну канцелярію чітко сформульований запит», — згадала Кравець.

За словами актриси, її мама вважала мрію Олени несерйозною.

Щоб нарешті займатися улюбленою справою, Олені довелося попрацювати і в банку, і менеджером в McDonald's.

«Ми з чоловіком весілля зіграли за власні гроші й жили за власні гроші. Коли батьки побачили, що наше захоплення — не порожній звук і важлива для нас справа, вони прийняли наш вибір», — зазначила Кравець.

Зараз Олена не тільки успішна актриса, але й багатодітна мама. Крім старшої дочки Маші, в сім'ї ростуть двійнята Ваня і Катя.

фото instagram.com/lennykravets/

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Пугачова

«Трохи очі не вилізли»: Аллу Пугачову помітили у московському метро

Залівако

«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Брітні Спірс

Брітні Спірс «запалила» під пісню Олега Винника: справжня «вовчиця»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.