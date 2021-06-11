Збиралася переїхати до Москви: Олена Кравець з «Кварталу 95» розповіла про складний період у своєму житті

Олена Кравець знайома багатьом українцям не тільки як артистка гумористичної студії «Квартал 95», але і як популярна телеведуча. Але, виявляється, її життєвий шлях міг скластися зовсім інакше. Один з фан-акаунтів Олени опублікував уривок з її інтерв'ю, в якому майбутня зірка розповіла, який вибір стояв перед нею на початку 90-х років минулого століття.

У ньому Олена зізналася, що хотіла бути актрисою, вступити до ВДІКу, до театрального училища імені Щукіна або школи-студії МХАТ. Але мама її не пустила ні в Санкт-Петербург, ні в Москву.

У важкі 90-ті роки батьки не хотіли далеко відпускати Олену. І вона поступила до Криворізького економічного інституту на спеціальність фінансиста-економіста для того, щоб за словами мами, «отримати нормальну освіту».



«Я протестувала, економіка не моя сильна сторона. Одного разу, коли я прогулювала заняття з репетитором і мама дізналася про це, ми посварилися, й вона на емоціях запитала: «Ким ти збираєшся бути? Яким бачиш майбутнє? «Знаєте, тоді такі розмови велися часто. Я випалила, що хочу працювати з друзями, виступати на сцені, щоб було весело, багато подорожувати, щоб мене показували по телевізору. Звичайно, вона сказала: «Такої професії немає!» А я відповіла: «А я знайду!» І знайшла. Виходить, у той момент я відправила у небесну канцелярію чітко сформульований запит», — згадала Кравець.

За словами актриси, її мама вважала мрію Олени несерйозною.

Щоб нарешті займатися улюбленою справою, Олені довелося попрацювати і в банку, і менеджером в McDonald's.

«Ми з чоловіком весілля зіграли за власні гроші й жили за власні гроші. Коли батьки побачили, що наше захоплення — не порожній звук і важлива для нас справа, вони прийняли наш вибір», — зазначила Кравець.

Зараз Олена не тільки успішна актриса, але й багатодітна мама. Крім старшої дочки Маші, в сім'ї ростуть двійнята Ваня і Катя.

фото instagram.com/lennykravets/

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