Суддя «МастерШеф» Ліза Глинська отримала пропозицію руки та серця

Переможниця і ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка поділилася рецептом французького фруктово-ягідного пирога, отримала пропозицію руки та серця. Вона прийняла обручку від свого коханого чоловіка і похвалилася нею в Instagram, опублікувавши фото. Вона демонструє обручку з заручин на тлі океану. Романтичну пропозицію Глинська отримала в Домінікані.

«Як думаєте, що я відповіла?» — грайливо підписала знімок Глинська.

Про обранця Лізи відомо не багато. Його звуть Максим Большаков. Вони знайомі майже 20 років, кілька років живуть разом. Від першого шлюбу у нього є син. Вони часто все разом проводять дозвілля і подорожують.

Раніше Єлизавета Глинська поділилася шокуючими подробицями особистого життя. Вона розповіла про перший шлюб і сімейну трагедію: молода жінка втратила дитину під час пологів.

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