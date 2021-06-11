Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж в новому провокаційному кліпі

Надя Дорофєєва, яка почала сольну кар'єру після розпаду групи «Время и Стекло», випустила кліп на пісню «Почему», яку для неї написав Потап.

У відео, режисером якого став Леонід Колосовський, Надя кардинально змінила імідж, поставши в зухвалих спокусливих образах. У кадрі вона з'являється то з рожевими волоссям, то з копицею темного волосся, змінює сексуальні вбрання.

У пісні Дорофєєва співає про розставання і попереджає: «Хіппі енду не буде. Тому що я відкрито кажу про почуття та переживання в своїх текстах і музиці, а розставання — це те, що в своєму житті переживав кожен. Коли стосунки закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які грають по радіо, про тебе. Усередині борються люблю/ненавиджу (звідси і дві грані однієї героїні в відео), а в голові одне і те ж питання: «Ну чому так?». Ти потрапляєш в капкан почуттів … Кінець стосунків відчувається, як автокатастрофа: миттєво, часом травмонебезпечно, прикро і боляче — що ми з режисером Леонідом Колосовським і показали в кліпі.

Але для мене це світлий смуток, адже я точно знаю: коли щось закінчується, потім буде ще краще. В любові переможених — ти вибираєш фінал історії: бути переможеним, як героїня в тізері, або вийти переможцем і йти далі — як у фіналі кліпу".

Новою роботою «Красива серцем» порадувала шанувальників і група KAZKA. Заради цієї пісні солістка Саша Зарицька змінила манеру виконання.

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