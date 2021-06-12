Святослав Вакарчук розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

Відомий український співак Святослав Вакарчук, який нещодавно презентував новий кліп, повідомив, що розлучається з дружиною. Про це він написав у Instagram.

«Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашею з Лялею особистою справою», — написав він.

За його словами, вони з дружиною завжди були і залишаться близькими людьми.

«Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все», — написав співак.

Вакарчук сподівається, що життя подарує кожному з них достатньо щасливих моментів.

Зазначимо, що Ляля Фонарьова розпочала свою кар'єру як стиліст. Жінка навчалася в Лондонській школі стилістів «Toni & Guy» і пропрацювала в столиці Великобританії протягом двох років. Після повернення в Україну вона стала іміджмейкером групи «Океан Ельзи», Олександра Пономарьова, Марини Одольської та інших українських музикантів.

До знайомства зі Святославом Вакарчуком його обраниця вже була заміжня. Від першого чоловіка Володимира Тарасюка, власника мережі перукарських салонів, у неї в 1993 році народилася дочка Діана.

Молодого співака Ляля Фонарьова підкорила з першого погляду. Сталося це в 90-х роках. У 2015 році український шоу-біз сколихнула новина про те, що Святослав Вакарчук нарешті офіційно одружився на своїй коханій. Церемонія нібито відбулася у Львові, в оточенні близьких і рідних. Однак співак тоді ніяк не підтвердив цю інформацію.

Кілька років тому, як писали «ФАКТИ», Вакарчук здивував рідкісними сімейними фото з дружиною і дочкою. На своїй сторінці в Instagram, він показав колаж з фотографій з рідними людьми. Не так давно Вакарчук в ефірі телешоу Ігоря Кондратюка похвалився талантами своєї дочки Діани, яка з командою створила кліп до його нової пісні.

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