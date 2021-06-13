Запхнула долоню дівчинці в рот: дивна поведінка Глюк'Ozа з 14-річною дочкою шокувала гостей

Минулого тижня співачка Наталя Чистякова-Іонова, більш відома під сценічним псевдонімом Глюк'oZа, відзначила 35-річний ювілей. На його виконавиця влаштувала розкішну вечірку, серед гостей якої були Ксенія Собчак, Костянтин Богомолов, Валентин Юдашкін, Олександр Ревва, Єгор Крід, Григорій Лепс і багато інших представників російського шоу-бізнесу, пише «Вокруг ТВ».

Іменинницю завалили квітами та подарунками.

Ось тільки сама Глюк'oZа буквально шокувала запрошених дивною витівкою, яка потрапила на відео. Коли в зал винесли торт, Чистякова-Іонова чогось полізла туди рукою. Після цього вона дала облизати свої пальці 14-річної доньки Лідії, яка перебувала поруч. На відеозаписі можна помітити, що стояла поблизу Ксенія Собчак, яка побачила цю сцену, навіть перестала сміятися.

«Ось Натаху накрило! У торт руками лізе, а потім ще й п'ятірню дитині в рот поклала. Глюкози, напевно, переїла», — вказують автори Instagram-аккаунта, в якому і розміщено скандальний відеозапис.

Користувачів Мережі сильно здивувала поведінка Глюк'Ozа. Адже до цього співачка не була помічена в дивних вчинках, її вважали цілком адекватною людиною. Деякі навіть висловлюють припущення, що артистка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.

«Вона ж в дрова! Але чоловік не здивований, напевно, у неї це норма, і він знає „,“ Кріпота якась. Ніби пані дала рабу облизати пальці»,"Дивно, що публічні люди і так поводяться", «Видно, що п'яна», «Дуже гордовито подала руку дитині, як ніби це не перший раз», — висловлюються передплатники.

Крім того, багатьом не сподобалося, як виглядає її 14-річна дочка. Коментатори стали критикувати Лідію за те, в якому образі вона постала на дні народження матусі.

«Чому дитина так дивно виглядає? Це дівчинка?», «Що з дитиною? Одягнена як повія, прости Господи», «Ця маленька нафарбована жінка — дитина?»," умала, жінка-карлик, дивно дитина виглядає", — були нещадними шанувальники.

Раніше стало відомо, що старшу дочку «Глюкози» вигнали з елітної гімназії. У програмі «Док-ток» з Ксенією Собчак шокована співачка і сама 13-річна Лідія розповіла, що їм заявили — поведінка підлітка не відповідає стандартам навчального закладу, зокрема, дівчинка відмовляється носити шкільну форму.

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