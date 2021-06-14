Помер Григорій Чапкіс

Відомий український танцюрист, хореограф, тренер «Танців з зірками» Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя. Цю інформацію у себе в Instagram підтвердив його син Грег Чапкіс, який проживає в США. Останні півроку Григорій Чапкіс тяжко хворів і не з'являвся на публіці. Ще восени 2020-го хореограф був в суддівському кріслі «Танців з зірками», танцював на сцені, був сповнений сил і енергії. А в грудні потрапив до лікарні з двобічною пневмонією та підозрою на коронавірус.

У коментарях журналістам Чапкіс говорив, що робив два ПЛР-тести на COVID-19, але обидва показували негативний результат. Проте симптоми були дуже схожі на коронавірус. Пізніше Чапкіса виписали, але потім він двічі потрапляв до лікарні з ускладненнями. Зірковий хореограф говорив, що його легені у поганому стані, а також скувало спину і ноги. Його син Грег Чапкіс (також відомий хореограф) на своїй сторінці в Instagram просив молитися за батька. Увечері 13 червня він же повідомив, що його батька не стало.

Восени 2020 року стало відомо, що Григорій Чапкіс вчетверте одружився. Його обраницею стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки. Хореограф розповідав, що познайомився з нею в ювелірному магазині, яким вона керує. Від попередніх шлюбів у Чапкіса є донька Лілія і син Грег.

У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом Ярослава Мудрого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть від ускладнень коронавірусу українського актора Ярослава Гаврилюка.

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