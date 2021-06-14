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Шоу-бізнес

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

9:19 14 червня 2021
Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Улюбленець українців Олег Винник продовжує гастролі по Україні, розповідаючи про них на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно в акаунті співака з'явився відеозвіт з концерту в Луцьку.

«Неймовірно радісно і приємно повертатися в ваші міста і концертні зали, бачити щасливі очі, посмішки, чути оплески і відчувати гарячі серця. Ви самі-самі-самі !!! Повний відеобекстейдж весняних концертів вже на YouTube! Шукайте себе в ролику. Кайфую від ваших справжніх емоцій, які ви щедро вихлюпуються після наших зустрічей! « , — підписав співак ролик.

У ролику слухачі із захопленням ділилися враженнями від концерту, а потім і сам артист «відкрив душу», розповівши, що відчував після теплого прийому залу.

Також віддані шанувальники звернули увагу на те, що на сцені з'явилася бек-вокалістка співака Таюне, яка ніжно обіймала його за плечі і дивилася закохано в очі. Олег відповідав їй взаємністю.

При цьому 47-річна співачка показала свою прихильність чорному кольору, з'явившись на сцені в блискучому міні.

Пара Олега і Таюне

Нагадаємо, що Таїсія Сватко та Олега Винник приховують свої шлюбні відносини, щоб радувати численних фанаток співака. У них навіть є син Юліан, який живе в Німеччині.

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