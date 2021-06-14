«Чим темніше кімната»: Крапиівіна емоційно розповіла про «непрості дні»

Після публічної заяви Світлани Лободи щодо продюсерів, її колишня подруга й продюсер Нателла Крапивіна написала філософський пост.

«У мене дивне життя. Воно проявляє людей як хімічний розчин плівку. І чим темніше кімната, тим чіткіші портрети. Мені дуже пощастило: у мене найкраща сім'я й найкращі друзі. У ці непрості дні, вони — мої стовпи. Крап за крапом доля набиває на моїй душі нову історію. І повірте, мені буде що вам розповісти», — пише Крапивіна.

У мережі Крапивіну підтримали. Багато хто пише, що вона вчинила мудро, вибравшись з болота шоу-бізу.

Нагадаємо, через емоційне висловлювання Крапивіної про російський шоу-бізнес, їй довелося піти від Світлани Лободи й порвати з тим, чим вона займалася останні роки.



Фото Instagram / natellakrapivina







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