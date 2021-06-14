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Шоу-бізнес

«Більше продюсерів не буде»: Лобода поставила «крапку» в скандалі Крапивіної й Кіркорова

15:54 14 червня 2021
Лобода і Крапівіна

Після гучної заяви екс-продюсера Світлани Лободи Нателли Крапивіної, співачці довелося вибачатися за помилки своєї подруги.

«Хочу підкреслити, що я не схвалюю коментар Нателли та вважаю, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому, я залишаю за кожним право робити помилки, визнавати їх, виправляти. Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона жалкує про події. А я шкодую про рішення Нателли піти з проєкту, але з повагою приймаю його», — написала Лобода в Instagram.

Співачка подякувала Крапивіній, з якою працювала понад 10 років.

«Я вдячна Нателлі за все, що було за ці роки, і я хочу сказати, що вона була і залишається частиною моєї сім'ї. І так буде завжди … У моєму житті продюсерів більше не буде», — додала Світлана.

Вона також уточнила, що тепер її концертами будуть займатися дві компанії. Керівник однієї з них вже опублікував фото з Лободою, а також номери телефонів, за якими можна зв'язатися з його підопічною.

Нагадаємо, висловлювання Нателли Крапивіної про російський шоу-бізнес викликали гнів Філіпа Кіркорова, якого в РФ вважають «смотрящим» на естраді.

Фото Instagram / lobodaofficial

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